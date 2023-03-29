В Москве жители записались к врачам онлайн более полумиллиарда раз с 2012 года

Москвичи воспользовались сервисами онлайн-записи к врачу более полумиллиарда раз с 2012 года.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

По словам замглавы Департамента здравоохранения Москвы Ильи Тырова, 64% из всех заранее запланированных москвичами визитов к врачу в 2023 году были осуществлены с помощью мобильного приложения с электронной медкартой «ЕМИАС.ИНФО».

Помимо приложения «ЕМИАС.ИНФО», записаться к врачу онлайн можно в приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва», а также на порталах mos.ru и emias.info.

Ранее, как сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с пятилетием проекта «Московское долголетие».