В Москве жители записались к врачам онлайн более полумиллиарда раз с 2012 года

Короткая ссылка
Москвичи воспользовались сервисами онлайн-записи к врачу более полумиллиарда раз с 2012 года.
В Москве жители записались к врачам онлайн более полумиллиарда раз с 2012 года
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

По словам замглавы Департамента здравоохранения Москвы Ильи Тырова, 64% из всех заранее запланированных москвичами визитов к врачу в 2023 году были осуществлены с помощью мобильного приложения с электронной медкартой «ЕМИАС.ИНФО».

Помимо приложения «ЕМИАС.ИНФО», записаться к врачу онлайн можно в приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва», а также на порталах mos.ru и emias.info.

Ранее, как сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с пятилетием проекта «Московское долголетие».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить