В Ноябрьске планируют построить центр единоборств

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В Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ) создадут центр единоборств «Северный характер». Здание площадью более 2 тыс. кв. м сможет единовременно вместить до 100 человек.
В Ноябрьске планируют построить центр единоборств
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс».

В центре предусмотрены залы для единоборств, тренажёрная зона. Для обустройства закупят около 40 тренажёров, более 100 единиц инвентаря, а также оборудование для занятий тайским боксом, карате-кекусинкай, самбо и спортивной борьбой.

Строительство спортивного объекта проведут по нацпроекту «Демография».

Также стало известно, что в Татарстане на строительство образовательных учреждений направят 104,7 млн рублей. Заказчиком выступает Главинвестстрой РТ, передаёт «Бизнес Online».

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае за четыре года построили десять школ, рассчитанных на 6577 мест, в рамках нацпроекта «Образование».

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