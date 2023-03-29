В Ноябрьске планируют построить центр единоборств
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Север-Пресс».
В центре предусмотрены залы для единоборств, тренажёрная зона. Для обустройства закупят около 40 тренажёров, более 100 единиц инвентаря, а также оборудование для занятий тайским боксом, карате-кекусинкай, самбо и спортивной борьбой.
Строительство спортивного объекта проведут по нацпроекту «Демография».
Также стало известно, что в Татарстане на строительство образовательных учреждений направят 104,7 млн рублей. Заказчиком выступает Главинвестстрой РТ, передаёт «Бизнес Online».
Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае за четыре года построили десять школ, рассчитанных на 6577 мест, в рамках нацпроекта «Образование».