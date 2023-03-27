В Ставропольском крае построили 10 школ за четыре года

В Ставропольском крае за четыре года построили 10 школ, рассчитанных на 6577 мест, в рамках нацпроекта «Образование» и региональной госпрограммы «Развитие образования».

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу краевого Министерства образования.

«В настоящее время на Ставрополье осуществляется строительство ещё 10 школ на 7728 мест, в том числе и по нацпроекту «Образование». Часть объектов будет введена в эксплуатацию в 2023 году, часть — в 2024 году», — заявил исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Валерий Савченко.

По его словам, также в планах на 2023 год — начало строительства ещё трёх школ на 3280 мест в Ставрополе, Пятигорске и Кисловодске.

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