В Ставропольском крае построили 10 школ за четыре года

Короткая ссылка
В Ставропольском крае за четыре года построили 10 школ, рассчитанных на 6577 мест, в рамках нацпроекта «Образование» и региональной госпрограммы «Развитие образования».
В Ставропольском крае построили 10 школ за четыре года
  • Gettyimages.ru
  • © Ableimages

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу краевого Министерства образования.

«В настоящее время на Ставрополье осуществляется строительство ещё 10 школ на 7728 мест, в том числе и по нацпроекту «Образование». Часть объектов будет введена в эксплуатацию в 2023 году, часть — в 2024 году», — заявил исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Валерий Савченко.

По его словам, также в планах на 2023 год — начало строительства ещё трёх школ на 3280 мест в Ставрополе, Пятигорске и Кисловодске.

Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить