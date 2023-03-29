Песков: Россия продолжит работать над развитием искусственного интеллекта

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Работа по развитию искусственного интеллекта в России будет продолжена, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков: Россия продолжит работать над развитием искусственного интеллекта
  • РИА Новости

«Президент неоднократно говорил о важности этого направления работы и о необходимости продолжения этой работы с тем, чтобы не допускать отставания Российской Федерации от общемирового уровня тех стран, которые, скажем так, находятся впереди этой гонки. Эта работа будет продолжаться», — сказал Песков.

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