Совфед разрешил командирам заверять подписи военных на документах о заключении и расторжении брака

Совет Федерации одобрил закон, разрешающий командиру воинской части заверять подпись военнослужащего при заключении, расторжении брака и установлении отцовства.

Как сообщает ТАСС, согласно документу, военнослужащий может заверить свою подпись на поданном отдельно заявлении у командира (начальника) своей воинской части, соединения, учреждения или военно-учебного заведения, если не может попасть в ЗАГС или МФЦ.

Если военнослужащий находится на лечении, он может заверить подпись у начальника госпиталя, санатория или другой военно-медицинской организации, его заместителя по медицинской части, а при их отсутствии — у старшего или дежурного врача.

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