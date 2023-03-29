Прокурор: суд может вынести приговор Галявиеву по делу о стрельбе в Казани 10 апреля

Короткая ссылка
Прокурор Татарстана Ильдус Нафиков заявил, что суд может вынести приговор Ильназу Галявиеву по делу о стрельбе в гимназии в Казани уже 10 апреля.
Прокурор: суд может вынести приговор Галявиеву по делу о стрельбе в Казани 10 апреля
  • РИА Новости

Он рассказал, что судья отложил заседание по делу на 10 апреля.

Ожидается продолжение прений и выступление стороны защиты.

«Теоретически приговор может состояться в этот день», — заявил Нафиков.

Ранее прокуратура попросила приговорить Галявиева к пожизненному сроку по делу о стрельбе в казанской гимназии.

11 мая 2021 года в результате стрельбы в казанской гимназии №175 погибли семь детей и две учительницы, ещё 23 человека были госпитализированы.

Ильназ Галявиев полностью признал вину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить