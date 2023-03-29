Прокурор: суд может вынести приговор Галявиеву по делу о стрельбе в Казани 10 апреля
- РИА Новости
Он рассказал, что судья отложил заседание по делу на 10 апреля.
Ожидается продолжение прений и выступление стороны защиты.
«Теоретически приговор может состояться в этот день», — заявил Нафиков.
Ранее прокуратура попросила приговорить Галявиева к пожизненному сроку по делу о стрельбе в казанской гимназии.
11 мая 2021 года в результате стрельбы в казанской гимназии №175 погибли семь детей и две учительницы, ещё 23 человека были госпитализированы.
Ильназ Галявиев полностью признал вину.