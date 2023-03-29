В Подмосковье нашли тело женщины, убийство которой заказала её 14-летняя дочь

В подмосковном городе Балашиха нашли тело женщины, убийство которой из-за плохих отношений заказала её 14-летняя дочь.

Об этом сообщили в пресс-службе областного главка Следственного комитета.

По данным следствия, подросток из-за личной неприязни к матери попросила знакомого найти исполнителей её убийства. Молодой человек нашёл двух несовершеннолетних, которые согласились совершить преступление за 350 тыс. рублей.

24 марта девочка и её знакомый впустили злоумышленников в квартиру, вместе дождались женщины, а когда она вернулась домой, то один из нападавших задушил её. Совершившие преступление вернулись в квартиру через два дня и ночью вынесли труп к мусорным контейнерам около дома, где впоследствии тело погибшей было обнаружено прохожими.

«Следователем... предъявлено обвинение четверым несовершеннолетним 2009, 2006 и 2007 годов рождения. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору)», — отмечается в заявлении ведомства.

В августе 2022 года сообщалось, что в Московской области пенсионерка 1954 года рождения заказала убийство своего сына 1983 года рождения из-за личной неприязни.