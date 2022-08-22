В Подмосковье пенсионерка заказала убийство своего сына

В Московской области пенсионерка 1954 года рождения заказала убийство своего сына 1983 года рождения из-за личной неприязни. Женщину задержали.

Об этом говорится в сообщении Главного следственного управления СК по Московской области.

По данным СК, в период с мая по август 2022 года обвиняемая из-за личной неприязни к своему сыну стала подыскивать исполнителя для совершения его убийства. Об этих преступных намерениях стало известно сотрудникам подмосковного МВД, поэтому дальнейшие действия женщины были под контролем правоохранительных органов.

17 августа обвиняемая в городе Электрогорске встретилась с мужчиной, который выступил в роли исполнителя убийства. Женщина передала ему 3 тыс. рублей для приобретения наркотического средства, которое «необходимо было ввести в организм её сына, инсценировав передозировку наркотическим средством». Также она передала мужчине ключи, чтобы он мог проникнуть в квартиру.

«18 августа для подтверждения факта совершённого убийства «исполнитель» передал женщине в качестве доказательства убийства паспорт её сына, фото с изображением тела потерпевшего, а также вернул ключи от квартиры», — заявили в СК.

После этого женщину задержали сотрудники МВД. Она дала признательные показания.