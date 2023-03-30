Аналитики назвали популярные продукты в России этой зимой
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Всего было проанализировано более 46 млрд кассовых чеков.
Так, самым популярным продуктом с января по март месяц стал банан.
Также в топ продаж вошли молочные продукты, мясо, слабоалкогольные напитки, яйца, мучные изделия, полуфабрикаты и табачные изделия.
Компания также уточнила средний чек продуктов за этот период. Так, в магазине у дома он составил 440 рублей. В гипермаркетах — 1480 рублей. В супермаркетах — 670 рублей. В алкомаркетах — 560 рублей.
Анализ составлен на основании статистической выборки обезличенных фискальных данных, получаемых только оператором фискальных данных ООО «Такском».
Ранее сообщалось, что в 2022 году россияне стали чаще интересоваться покупкой сладостей.