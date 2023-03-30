Аналитики назвали популярные продукты в России этой зимой

Самым популярным продуктом в России с начала года стал банан. Об этом свидетельствует статистика оператора фискальных данных «Такском».

Всего было проанализировано более 46 млрд кассовых чеков.

Так, самым популярным продуктом с января по март месяц стал банан.

Также в топ продаж вошли молочные продукты, мясо, слабоалкогольные напитки, яйца, мучные изделия, полуфабрикаты и табачные изделия.

Компания также уточнила средний чек продуктов за этот период. Так, в магазине у дома он составил 440 рублей. В гипермаркетах — 1480 рублей. В супермаркетах — 670 рублей. В алкомаркетах — 560 рублей.

Анализ составлен на основании статистической выборки обезличенных фискальных данных, получаемых только оператором фискальных данных ООО «Такском».

Ранее сообщалось, что в 2022 году россияне стали чаще интересоваться покупкой сладостей.