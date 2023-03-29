Врач Романенко назвала вирусные заболевания частыми в весенний период

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Терапевт, семейный врач, главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко рассказала, что весной, как правило, наблюдается всплеск вирусных и сезонных заболеваний.
Врач Романенко назвала вирусные заболевания частыми в весенний период
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Переменчивая погода в конце марта и начале апреля способствует активизации вирусов, в этот период часто наблюдается всплеск респираторных инфекций, включая грипп и коронавирус, отметила она в интервью Радио Sputnik.

Также весной могут обостряться некоторые неинфекционные заболевания, продолжила терапевт.

«Изменения в природе могут становиться причиной обострения заболеваний психоэмоциональной сферы. Также мы готовимся весной к всплеску аллергических реакций: ещё ничего не цветёт, но тает снег, и показавшиеся из-под него реагенты могут представлять угрозу для людей, у которых есть предрасположенность к аллергическим заболеваниям», — уточнила Романенко.

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