Врач Романенко назвала вирусные заболевания частыми в весенний период
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Переменчивая погода в конце марта и начале апреля способствует активизации вирусов, в этот период часто наблюдается всплеск респираторных инфекций, включая грипп и коронавирус, отметила она в интервью Радио Sputnik.
Также весной могут обостряться некоторые неинфекционные заболевания, продолжила терапевт.
«Изменения в природе могут становиться причиной обострения заболеваний психоэмоциональной сферы. Также мы готовимся весной к всплеску аллергических реакций: ещё ничего не цветёт, но тает снег, и показавшиеся из-под него реагенты могут представлять угрозу для людей, у которых есть предрасположенность к аллергическим заболеваниям», — уточнила Романенко.
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