Экс-депутата Мамонтова приговорили к исправительным работам за то, что он сбил ребёнка

Бывшего депутата Сергея Мамонтова, который сбил на машине шестилетнего мальчика и покинул место аварии, мировой суд в Новосибирской области приговорил к десяти месяцам исправительных работ.

«Провозглашён обвинительный приговор в отношении Мамонтова С. Он признан виновным в совершении преступления... Ему назначено наказание в виде десяти месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 15% заработной платы», — сообщили РИА Новости в управлении судебного департамента по региону.

31 октября сообщалось, что бывшего депутата арестовали на 11 суток после оставления места ДТП.

Также сообщалось, что СУ СК России по Новосибирской области возбудило уголовное дело в отношении подозреваемого в наезде на шестилетнего мальчика.

Суд Новосибирской области в декабре принял решение освободить от уголовной ответственности бывшего депутата.