В Новосибирской области арестовали депутата на 11 суток после оставления места ДТП

Суд в Новосибирской области принял решение об административном аресте на 11 суток мужчины, который уехал с места ДТП после наезда на ребёнка.

67-летний местный житель признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.27 КоАП (оставление водителем места ДТП), говорится в сообщении прокуратуры.

«Суд назначил ему наказание в виде ареста сроком на 11 суток. Судебное решение в законную силу не вступило», — заявило ведомство.

Кроме того, СК возбудил в отношении этого же мужчины уголовное дело об оставлении в опасности.

Как стало известно, за рулём находился член совета депутатов Татарского района Новосибирской области Сергей Мамонтов.

В «Единой России» заявили, что с позором исключат из партии Мамонтова, уехавшего с места ДТП.