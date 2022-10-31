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В Новосибирской области арестовали депутата на 11 суток после оставления места ДТП

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Суд в Новосибирской области принял решение об административном аресте на 11 суток мужчины, который уехал с места ДТП после наезда на ребёнка.
В Новосибирской области арестовали депутата на 11 суток после оставления места ДТП
  • РИА Новости

67-летний местный житель признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.27 КоАП (оставление водителем места ДТП), говорится в сообщении прокуратуры.

«Суд  назначил ему наказание в виде ареста сроком на 11 суток. Судебное решение в законную силу не вступило», — заявило ведомство.

Кроме того, СК возбудил в отношении этого же мужчины уголовное дело об оставлении в опасности.

Как стало известно, за рулём находился член совета депутатов Татарского района Новосибирской области Сергей Мамонтов.

В «Единой России» заявили, что с позором исключат из партии Мамонтова, уехавшего с места ДТП.

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