«Единая Россия» исключит из партии депутата Мамонтова, сбившего шестилетнего ребёнка

«Единая Россия» исключит из партии члена совета депутатов Татарского района Новосибирской области Сергея Мамонтова, который сбил на машине шестилетнего мальчика и уехал с места ДТП.

«Поступок депутата совета депутатов Татарского района Сергея Мамонтова не вызывает ничего, кроме недоумения и отвращения. Того, кто задавил ребёнка и бросил его на дороге без помощи, трудно даже назвать человеком в полном смысле слова. Он должен понести наказание по всей строгости закона. Что касается «Единой России», то она с позором исключит Мамонтова из партии и её депутатского объединения в райсовете, а также окажет всю необходимую помощь и поддержку пострадавшему мальчику и его семье», — заявила глава регионального исполкома «Единой России» Юлия Швец.

Её слова приводятся на сайте регионального отделения партии.

Как пишет kp.ru, прокуратура начала проверку после того, как виновник аварии уехал, сбив ребёнка в Татарске.

ДТП произошло вечером 30 октября. Мужчина на внедорожнике сбил шестилетнего мальчика и уехал, оставив травмированного ребёнка лежать на дороге.