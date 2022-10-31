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«Единая Россия» исключит из партии депутата Мамонтова, сбившего шестилетнего ребёнка

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«Единая Россия» исключит из партии члена совета депутатов Татарского района Новосибирской области Сергея Мамонтова, который сбил на машине шестилетнего мальчика и уехал с места ДТП.
«Единая Россия» исключит из партии депутата Мамонтова, сбившего шестилетнего ребёнка
  • РИА Новости

«Поступок депутата совета депутатов Татарского района Сергея Мамонтова не вызывает ничего, кроме недоумения и отвращения. Того, кто задавил ребёнка и бросил его на дороге без помощи, трудно даже назвать человеком в полном смысле слова. Он должен понести наказание по всей строгости закона. Что касается «Единой России», то она с позором исключит Мамонтова из партии и её депутатского объединения в райсовете, а также окажет всю необходимую помощь и поддержку пострадавшему мальчику и его семье», — заявила глава регионального исполкома «Единой России» Юлия Швец.

Её слова приводятся на сайте регионального отделения партии.

Как пишет kp.ru, прокуратура начала проверку после того, как виновник аварии уехал, сбив ребёнка в Татарске.

ДТП произошло вечером 30 октября. Мужчина на внедорожнике сбил шестилетнего мальчика и уехал, оставив травмированного ребёнка лежать на дороге.

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