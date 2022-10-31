В Новосибирской области на сбившего шестилетнего мальчика депутата завели уголовное дело
- РИА Новости
Как уточняет kp.ru, дело возбуждено по ст. 125 УК России («Оставление в опасности»).
По данным следствия, вечером 30 октября мужчина за рулём Toyota RAV4 во дворе одного из домов в городе Татарске допустил наезд на ребёнка.
«Мужчина не принял мер к оказанию первой медицинской помощи и скрылся с места происшествия, а ребёнок был доставлен в центральную районную больницу, где ему оказывается медицинская помощь», — заявили в СК.
Как стало известно, за рулём находился член совета депутатов Татарского района Новосибирской области Сергей Мамонтов.
В «Единой России» заявили, что с позором исключат из партии Мамонтова, уехавшего с места ДТП.