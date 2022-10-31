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В Новосибирской области на сбившего шестилетнего мальчика депутата завели уголовное дело

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СУ СК России по Новосибирской области сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении подозреваемого в наезде на шестилетнего мальчика.
В Новосибирской области на сбившего шестилетнего мальчика депутата завели уголовное дело
  • РИА Новости

Как уточняет kp.ru, дело возбуждено по ст. 125 УК России («Оставление в опасности»).

По данным следствия, вечером 30 октября мужчина за рулём Toyota RAV4 во дворе одного из домов в городе Татарске допустил наезд на ребёнка.

«Мужчина не принял мер к оказанию первой медицинской помощи и скрылся с места происшествия, а ребёнок был доставлен в центральную районную больницу, где ему оказывается медицинская помощь», — заявили в СК.

Как стало известно, за рулём находился член совета депутатов Татарского района Новосибирской области Сергей Мамонтов.

В «Единой России» заявили, что с позором исключат из партии Мамонтова, уехавшего с места ДТП.

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