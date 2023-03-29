«Ведомости»: Россия отменит роуминг c Казахстаном, Киргизией и Арменией к 2025 году

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К 2025 году Россия отменит международный сотовый роуминг с Казахстаном, Киргизией и Арменией, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на приложение к запросу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), направленное в адрес крупных мобильных операторов союзных государств и российского Минэкономразвития

«Россия отменит международный сотовый роуминг с входящими в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) Казахстаном, Киргизией и Арменией к 2025 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее ЕЭК запрашивала данные о справедливых тарифах на услуги сотовой связи в международном роуминге.

К запросу прилагалась дорожная карта отмены роуминга для стран ЕАЭС.

До конца следующего года телекомкомпании должны разработать «правила использования справедливых тарифов на услуги связи на территории государств-членов».

3 февраля глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз хочет как можно скорее включить Украину в свою роуминг-зону.

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