«Ведомости»: Россия отменит роуминг c Казахстаном, Киргизией и Арменией к 2025 году

К 2025 году Россия отменит международный сотовый роуминг с Казахстаном, Киргизией и Арменией, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на приложение к запросу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), направленное в адрес крупных мобильных операторов союзных государств и российского Минэкономразвития

«Россия отменит международный сотовый роуминг с входящими в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) Казахстаном, Киргизией и Арменией к 2025 года», — говорится в сообщении. Отмечается, что ранее ЕЭК запрашивала данные о справедливых тарифах на услуги сотовой связи в международном роуминге. К запросу прилагалась дорожная карта отмены роуминга для стран ЕАЭС. До конца следующего года телекомкомпании должны разработать «правила использования справедливых тарифов на услуги связи на территории государств-членов». 3 февраля глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз хочет как можно скорее включить Украину в свою роуминг-зону.