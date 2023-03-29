«Ведомости»: Россия отменит роуминг c Казахстаном, Киргизией и Арменией к 2025 году
«Россия отменит международный сотовый роуминг с входящими в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) Казахстаном, Киргизией и Арменией к 2025 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее ЕЭК запрашивала данные о справедливых тарифах на услуги сотовой связи в международном роуминге.
К запросу прилагалась дорожная карта отмены роуминга для стран ЕАЭС.
До конца следующего года телекомкомпании должны разработать «правила использования справедливых тарифов на услуги связи на территории государств-членов».
3 февраля глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз хочет как можно скорее включить Украину в свою роуминг-зону.