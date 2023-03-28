СК: водитель попавшей под поезд машины в Крыму пытался проскочить на красный сигнал

Следственный комитет сообщил, что автомобиль, попавший под поезд в Крыму, попытался «проскочить» железнодорожный переезд на красный сигнал светофора.

Авария произошла примерно в 20:30 в районе села Вольное Джанкойского района.

«Водитель легковушки, имея в прямой видимости движущийся состав, попытался проскочить переезд на красный запрещающий сигнал светофора. Находившиеся в машине двое взрослых и двое детей погибли на месте происшествия (это таксист и пассажиры — мама с двумя дочками)», — сказано в сообщении СК.

На месте ДТП работает группа опытных следователей и следователей-криминалистов.

Как стало известно ранее, в Крыму поезд сбил машину, в которой находились четыре человека, все они погибли.