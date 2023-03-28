В Кемеровской области пресекли контрабанду наград времён Великой Отечественной войны
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на Федеральную таможенную службу.
Житель Томска пытался выслать награды в Китай. Против него возбуждено уголовное дело.
Таможенная экспертиза показала, что награды выпущены примерно в 1945 году, ордена представляют историческую ценность.
Ранее сообщалось, что сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Северная Осетия — Алания пресекли попытку контрабандного ввоза крупной партии сигарет.