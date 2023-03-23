ФСБ: в Северной Осетии изъяли крупную партию контрабандных сигарет на 17,5 млн рублей
- РИА Новости
Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
«Обнаружено и изъято более 151 тыс. пачек сигарет различных марок оценочной стоимостью около 17,5 млн рублей», — приводит сообщение ТАСС.
Уточняется, что контрабандный груз был скрыт в коробках с фруктами.
7 марта в ФСБ сообщили, что силовики накрыли 23 подпольные мастерские по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов в ряде российских регионов.
Позднее ФСБ и МВД России перекрыли в Белгородской области канал незаконных поставок оружия и боеприпасов из зоны спецоперации на Украине.