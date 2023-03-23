ФСБ: в Северной Осетии изъяли крупную партию контрабандных сигарет на 17,5 млн рублей

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Северная Осетия — Алания пресекли попытку контрабандного ввоза крупной партии сигарет.

Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«Обнаружено и изъято более 151 тыс. пачек сигарет различных марок оценочной стоимостью около 17,5 млн рублей», — приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что контрабандный груз был скрыт в коробках с фруктами.

7 марта в ФСБ сообщили, что силовики накрыли 23 подпольные мастерские по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов в ряде российских регионов.

Позднее ФСБ и МВД России перекрыли в Белгородской области канал незаконных поставок оружия и боеприпасов из зоны спецоперации на Украине.