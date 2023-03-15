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В Белгородской области перекрыли канал незаконных поставок оружия из зоны спецоперации

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Сотрудники ФСБ и МВД перекрыли в Белгородской области канал незаконных поставок оружия и боеприпасов из зоны спецоперации на Украине.
В Белгородской области перекрыли канал незаконных поставок оружия из зоны спецоперации
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Отмечается, что были задержаны два гражданина России. У них изъяли 14 единиц противотанковых управляемых ракет, 67 гранатомётов, 77 ручных гранат и запалов к ним, 66 тротиловых шашек массой от 200 г до 3 кг.

Кроме того, изъято более 15 тыс. патронов различного калибра.

Возбуждены уголовные дела по п. «а» ч. 3 ст. 222 и п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК России.

Белгородский районный суд признал задержанных виновными в совершении преступлений.

«С учётом активного содействия раскрытию преступления и других имеющихся смягчающих обстоятельств Лебедев Н.А. приговорён к трём годам лишения свободы условно», — заявили в ФСБ.

При этом второго подозреваемого — Ясинского Ю.В. — приговорили к трём годам колонии строгого режима.

Ранее в Новгородской области был задержан гражданин России, который в интересах ВСУ пытался склонить мобилизованных к передаче информации о местах дислокации российских войсковых частей, похищению боевой техники и добровольной сдаче в плен.

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