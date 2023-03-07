Силовики пресекли деятельность 23 мастерских подпольных оружейников в ряде регионов России

В ФСБ сообщили, что силовики накрыли 23 подпольные мастерские по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов в ряде российских регионов.

«ФСБ России во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 59 жителей 34 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — сообщает ЦОС ФСБ.

В конце января стало известно, что в 38 регионах России выявлено 93 подпольных оружейника, изъято свыше 250 единиц оружия.

Отмечается, что сотрудники силовых ведомств изъяли 253 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства.

В ноябре прошлого года ФСБ России сообщила о задержании 68 подпольных оружейников в 31 регионе страны, у них было изъято более 300 единиц огнестрельного оружия.