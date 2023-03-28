Врач Варламов назвал основные симптомы аллергии на пыльцу

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Врач-аллерголог, иммунолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Варламов рассказал об основных симптомах аллергии на пыльцу.
Врач Варламов назвал основные симптомы аллергии на пыльцу
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  • © Heide Benser

В беседе с РИАМО он заявил, что наиболее типичным проявлением является аллергический ринит. Также возможен атопический дерматит, конъюнктивит.

Как отметил Варламов, дополнительные симптомы могут появиться после употребления продуктов растительного происхождения, которые обладают перекрёстной реактивностью с аллергенами пыльцы. К ним относятся, например, яблоки, груши, черешня, сливы, персики, морковь.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что, для того чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.

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