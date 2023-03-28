В Омской области вакансия сметчика стала самой высокооплачиваемой в марте
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Об этом сообщает gorod55.ru.
Так, одна из строительных компаний готова предложить сметчику зарплату от 150 до 200 тыс. рублей. В его обязанности войдёт составление смет и отчётов, мониторинг цен, общение с заказчиком.
Менеджер по продаже памятников в регионе может получать до 200 тыс. рублей, а тренер в фитнес-клубе — до 150 тыс. рублей.
Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал рост доходов россиян.