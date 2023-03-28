В Омской области вакансия сметчика стала самой высокооплачиваемой в марте

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Сервис по поиску работы Зарплата.ру составил список самых высокооплачиваемых вакансий в Омской области в марте.
В Омской области вакансия сметчика стала самой высокооплачиваемой в марте
  • Gettyimages.ru
  • © IMAGO/Norbert Wienold

Об этом сообщает gorod55.ru.

Так, одна из строительных компаний готова предложить сметчику зарплату от 150 до 200 тыс. рублей. В его обязанности войдёт составление смет и отчётов, мониторинг цен, общение с заказчиком. 

Менеджер по продаже памятников в регионе может получать до 200 тыс. рублей, а тренер в фитнес-клубе — до 150 тыс. рублей.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал рост доходов россиян.

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