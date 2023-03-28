Депутат Журова назвала абсурдными результаты голосования СБ ООН по «Северным потокам»

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Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова назвала абсурдными результаты голосования СБ ООН по «Северным потокам».
Депутат Журова назвала абсурдными результаты голосования СБ ООН по «Северным потокам»
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

«Ситуация абсолютно абсурдная, потому что по меньшим моментам, где надо было обвинить Россию, хоть как-то привязать её к каким-то событиям, тут же всякие расследования проводились. А когда понятно, что как-то очень грязно был сделан этот террористический акт, то сразу все в кусты побежали прятаться, и та же ООН, к сожалению», — заявила она в беседе с Lenta.ru.

27 марта СБ ООН не принял предложенную Россией резолюцию о расследовании взрывов на «Северных потоках».

По словам первого зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского, Запад оказывал давление на членов Совбеза ООН, чтобы те не голосовали за проект российской резолюции по «Северным потокам».

Взрывы на трёх нитках системы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года в районе датского острова Борнхольм.

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