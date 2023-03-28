В Госдуму внесли законопроект о праве силовых ведомств пресекать движение БПЛА всех видов

В Госдуму внесли законопроект, наделяющий силовые ведомства правом пресекать движение беспилотников в зоне своей ответственности.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой думскую электронную базу.

Авторами инициативы выступили в том числе глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн, глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев и другие депутаты «Единой России».

«Законопроектом предлагается расширить существующие полномочия Росгвардии, МВД России, ФСБ России, ФСО России, СВР России, ФСИН России, ГУ СП при президенте Российской Федерации по пресечению использования не только беспилотных летательных аппаратов, но и беспилотных аппаратов (робототехнических комплексов) всех видов (наземных, подземных, водных)», — сказано в пояснительной записке.

Ранее глава Минэнерго России Николай Шульгинов сообщил, что ведомство обсуждает с властями меры борьбы с беспилотными летательными аппаратами для защиты объектов топливно-энергетического комплекса.