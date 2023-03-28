Минэнерго России обсуждает с властями меры борьбы с БПЛА для защиты объектов ТЭК

Глава Минэнерго России Николай Шульгинов сообщил, что ведомство обсуждает с властями меры борьбы с беспилотными летательными аппаратами для защиты объектов топливно-энергетического комплекса.

«Ключевая угроза сейчас — это акты незаконного вмешательства с использованием БПЛА. Плотно взаимодействуем по этому вопросу с Минобороны, ФСБ, Росгвардией и Минтрансом», — цитирует его ТАСС.

По его словам, удалось достичь понимания с Госдумой о законодательном закреплении права частных охранных структур на использование средств противодействия незаконным БПЛА.

Ранее сообщалось, что в Госдуму будет внесён законопроект, наделяющий силовые ведомства правом пресекать движение любых беспилотников в зоне своей ответственности: как надводных и подводных, так наземных и даже подземных.