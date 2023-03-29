Названы регионы России с самым быстрым трудоустройством

Среднее время поиска работы в России занимает 6,2 месяца. Об этом говорится в статистике Росстата, с которой ознакомился RT.

Быстрее всего работу можно найти в Нижегородской области — в среднем за 3,5 месяца.

В список регионов, в которых быстрее всего находят работу, также входят Москва (3,8 месяца), Санкт-Петербург (четыре месяца), Московская область (4,1 месяца), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (4,1 месяца), Кировская область (4,2 месяца), Томская область (4,2 месяца), Татарстан (4,3 месяца), Краснодарский край (4,5 месяца) и ЯНАО (4,6 месяца).

Больше всего времени для поиска работы необходимо в Карачаево-Черкесии — 13,5 месяца. Также в десятку таких регионов вошли Забайкальский край (10,5 месяца), Пермский край (9,2 месяца), Северная Осетия (8,8 месяца), Еврейская автономная область (8,6 месяца), Мордовия (8,5 месяца), Дагестан (8,4 месяца), Курская область (8,4 месяца), Орловская область (восемь месяцев) и Алтай (восемь месяцев).

Заведующая научной лабораторией «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им Г.В. Плеханова Елена Егорова объяснила в беседе с RT такие показатели.

«Ничего удивительного в этом нет. Регионы, где работу находят быстрее, это центральные, развитые регионы. Москва, Санкт-Петербург, Московская область и так далее. Московская область, во-первых, сейчас очень хорошо развивается, а во-вторых, многие люди ездят в Москву на работу. Это уже устоявшийся факт. В Нижнем тоже идёт довольно хорошее развитие. Всё-таки после ковида всё вполне прилично восстанавливается и на фоне предыдущих показателей нынешние, конечно, будут расти. Нельзя не открывать больницы, магазины, промышленные предприятия и так далее. То есть опять нужны люди — и безработица снижается», — отметила Егорова.

Она также уточнила, что «отстающие» регионы и в доковидное время были на последних местах.

«Из перечисленных есть сельскохозяйственные регионы, а в наше время такая занятость в сельском хозяйстве, как раньше, уже не нужна. Поэтому всем работы не находится», — подчеркнула эксперт.

Ранее в ЦБ заявили, что безработица в России обновила исторический минимум.