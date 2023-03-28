Исследование: 59% российских компаний отмечают профессиональные праздники

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Сервисы СберПодбор и «Работа.ру» провели совместное исследование и выяснили, как в российских компаниях отмечают профессиональные праздники.
Исследование: 59% российских компаний отмечают профессиональные праздники
  • Gettyimages.ru
  • © Erik Von Weber

Об этом пишет «Газета.Ru».

Как выяснилось, 59% опрошенных компаний отмечают профессиональные праздники. Из них 71% организуют корпоративы, 62% ограничиваются устным или письменным поздравлениями, 24% дарят корпоративные подарки, а 22% выплачивают премии в честь праздника. Ещё 4% работодателей дают сотрудникам дополнительный выходной.

В тех компаниях, где праздники не отмечают, рассказали, что в их организациях так не принято (61%), у них нет на это бюджета (29%) или у их сотрудников нет профессионального праздника (6%).

Ранее ФАН передавало, что VIII Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ) пройдёт с 26 по 29 сентября 2023 года в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи.

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