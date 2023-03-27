Врач Эдигер дал советы по защите здоровья в поликлиниках и больницах
- Gettyimages.ru
- © eyesfoto
«Ни в коем случае нельзя бесконтрольно принимать антибиотики. Любой приём их должен быть под контролем врача, а сам врач должен быть максимально образован», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.
По его словам, желательно максимально сократить своё пребывание в больницах, поскольку внутренняя флора есть в любой из них.
«Это в первую очередь касается отделений реанимации и общей хирургии», — пояснил Эдигер.
Также рекомендуется надевать закрытую одежду и использовать медицинские маски, а после посещения медучреждения стоит вымыть руки и лицо.
Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что, для того чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.