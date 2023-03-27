В Союзнапитках рассказали об антиоксидантных свойствах сока

Вице-президент по качеству Союза производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) Людмила Хомич выразила мнение, что употребление сока — действенный способ увеличить потребление антиоксидантов, витаминов и клетчатки.

В соках содержатся полифенолы, это важная группа биологически активных соединений, обладающих антиоксидантным действием, объяснила специалист в разговоре с сайтом «Аргументы и Факты».

«Наше недавнее исследование показало, что уровень полифенолов не меняется с течением времени. То есть сок полезен в течение всего срока годности. Установлено, что полифенолы могут способствовать профилактике большого числа болезней — от рака до сердечно-сосудистых патологий», — отметила Хомич.

Полифенолы, содержащиеся во фруктах, нейтрализуют свободные радикалы, которые могут повреждать клетки. Помимо этого, соки с мякотью содержат пищевые волокна, улучшающие пищеварение и состояние микрофлоры кишечника, указала она.

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