В Союзнапитках рассказали об антиоксидантных свойствах сока

Короткая ссылка
Вице-президент по качеству Союза производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) Людмила Хомич выразила мнение, что употребление сока — действенный способ увеличить потребление антиоксидантов, витаминов и клетчатки.
В Союзнапитках рассказали об антиоксидантных свойствах сока
  • Gettyimages.ru
  • © RapidEye

В соках содержатся полифенолы, это важная группа биологически активных соединений, обладающих антиоксидантным действием, объяснила специалист в разговоре с сайтом «Аргументы и Факты».

«Наше недавнее исследование показало, что уровень полифенолов не меняется с течением времени. То есть сок полезен в течение всего срока годности. Установлено, что полифенолы могут способствовать профилактике большого числа болезней — от рака до сердечно-сосудистых патологий», — отметила Хомич.

Полифенолы, содержащиеся во фруктах, нейтрализуют свободные радикалы, которые могут повреждать клетки. Помимо этого, соки с мякотью содержат пищевые волокна, улучшающие пищеварение и состояние микрофлоры кишечника, указала она.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что для того, чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить