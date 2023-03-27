Травматолог Шелепов посоветовал желающим заняться бегом начать тренировки со специалистом
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«Во-первых, бегать можно только при нормальном индексе массы тела (ИМТ), стоит избегать беговых дорожек, начинать постепенно, под контролем тренера. Кроме бега, должны быть специальные беговые упражнения, разминка перед бегом», — подчеркнул Шелепов в разговоре с РИАМО.
Он добавил, что бегать нужно, отслеживая частоту пульса и не перегружая организм. В противном случае могут заболеть коленные суставы, обостриться хронические проблемы.
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