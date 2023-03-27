Юрист Южалин назвал май не самым удачным месяцем для увольнения

Директор юридической практики в SuperJob Александр Южалин объяснил, выгодно ли работнику уходить с работы в мае.

Исходя из производственного календаря пятидневной рабочей недели, в мае будет 20 рабочих дней и 160 рабочих часов.

Чем меньше в месяце рабочих дней, тем невыгоднее увольняться, отметил Южалин в разговоре с «Известиями».

Однако если сравнивать май 2023 года с остальными месяцами, разница в рабочих днях (и часах) будет не очень существенная, резюмировал эксперт.

Ранее ФАН передавало, что VIII Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ) пройдёт с 26 по 29 сентября 2023 года в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи.