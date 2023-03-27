Узнать больше

За выполнение задач в зоне СВО 11 росгвардейцев удостоили звания Героев России

Короткая ссылка
Одиннадцать росгвардейцев получили звания Героев России за выполнение задач в зоне спецоперации на Украине.

«За выполнение задач специальной военной операции 11 росгвардейцев удостоены звания Героя России», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства напомнили, что сотрудники Росгвардии с первых дней спецоперации выполняют широкий спектр задач — помимо участия в боевых действиях, они охраняют безопасность объектов инфраструктуры и служат на пропускных пунктах. 

Президент России Владимир Путин ранее отметил мужество, стойкость и бесстрашие бойцов Росгвардии, действующих в зоне спецоперации на Украине.

Он поблагодарил сотрудников ведомства за преданную службу и выразил особые слова благодарности в адрес ветеранов внутренних войск МВД, а также подразделений ОМОНа, СОБРа и других служб, которые стали основой ведомства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить