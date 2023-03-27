За выполнение задач в зоне СВО 11 росгвардейцев удостоили звания Героев России

Одиннадцать росгвардейцев получили звания Героев России за выполнение задач в зоне спецоперации на Украине.

«За выполнение задач специальной военной операции 11 росгвардейцев удостоены звания Героя России», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства напомнили, что сотрудники Росгвардии с первых дней спецоперации выполняют широкий спектр задач — помимо участия в боевых действиях, они охраняют безопасность объектов инфраструктуры и служат на пропускных пунктах.

Президент России Владимир Путин ранее отметил мужество, стойкость и бесстрашие бойцов Росгвардии, действующих в зоне спецоперации на Украине.

Он поблагодарил сотрудников ведомства за преданную службу и выразил особые слова благодарности в адрес ветеранов внутренних войск МВД, а также подразделений ОМОНа, СОБРа и других служб, которые стали основой ведомства.