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Путин отметил смелость и мужество бойцов Росгвардии в зоне спецоперации

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Президент России Владимир Путин отметил мужество, стойкость и бесстрашие бойцов Росгвардии, действующих в зоне спецоперации на Украине.

«В ходе специальной военной операции герои-росгвардейцы действуют смело и решительно, защищая Россию, наших граждан, сражаются мужественно. В самых сложных ситуациях проявляют стойкость и бесстрашие», — следует из заявления главы государства.

Он поблагодарил сотрудников Росгвардии за преданную службу и выразил особые слова благодарности в адрес ветеранов внутренних войск МВД, а также подразделений ОМОНа, СОБРа и других служб, которые стали основой ведомства.

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