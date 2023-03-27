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Путин поблагодарил Росгвардию за преданную службу

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Президент России Владимир Путин в обращении по случаю Дня войск национальной гвардии поблагодарил сотрудников Росгвардии за преданную службу.

Глава государства напомнил, что ключевыми задачами ведомства являются борьба с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью, а также охрана значимых объектов и обеспечение правопорядка.

«Хочу поблагодарить вас именно за такую эффективную и добросовестную службу, за вашу верность долгу и присяге, за приверженность героическим традициям, которые были заложены многими поколениями ваших предшественников начиная ещё с батальонов внутренней стражи», — следует из обращения президента России.

Путин выразил особые слова благодарности в адрес ветеранов внутренних войск МВД, а также подразделений ОМОНа, СОБРа и других служб, которые стали основой современной Росгвардии.

«Подчеркну: на всех этапах становления и развития Росгвардии её главной опорой были и остаются честь и доблесть бойцов и командиров... Хочу пожелать вам, всем военнослужащим, сотрудникам, гражданскому персоналу, ветеранам Росгвардии, вашим родным и близким здоровья и успехов», — заключил он.

23 марта военнослужащие Росгвардии вблизи населённого пункта в ДНР предотвратили взрыв на ЛЭП.

Ранее стало известно, что спецназ Росгвардии в пригороде Мариуполя задержал бывшего украинского военнослужащего, который подозревается в пособничестве ВСУ.

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