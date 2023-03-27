Путин поблагодарил Росгвардию за преданную службу
Глава государства напомнил, что ключевыми задачами ведомства являются борьба с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью, а также охрана значимых объектов и обеспечение правопорядка.
«Хочу поблагодарить вас именно за такую эффективную и добросовестную службу, за вашу верность долгу и присяге, за приверженность героическим традициям, которые были заложены многими поколениями ваших предшественников начиная ещё с батальонов внутренней стражи», — следует из обращения президента России.
Путин выразил особые слова благодарности в адрес ветеранов внутренних войск МВД, а также подразделений ОМОНа, СОБРа и других служб, которые стали основой современной Росгвардии.
«Подчеркну: на всех этапах становления и развития Росгвардии её главной опорой были и остаются честь и доблесть бойцов и командиров... Хочу пожелать вам, всем военнослужащим, сотрудникам, гражданскому персоналу, ветеранам Росгвардии, вашим родным и близким здоровья и успехов», — заключил он.
23 марта военнослужащие Росгвардии вблизи населённого пункта в ДНР предотвратили взрыв на ЛЭП.
Ранее стало известно, что спецназ Росгвардии в пригороде Мариуполя задержал бывшего украинского военнослужащего, который подозревается в пособничестве ВСУ.