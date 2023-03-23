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Росгвардия предотвратила взрыв на ЛЭП вблизи населённого пункта в ДНР

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Военнослужащие Росгвардии вблизи населённого пункта в ДНР предотвратили взрыв на ЛЭП.
Росгвардия предотвратила взрыв на ЛЭП вблизи населённого пункта в ДНР
  • РИА Новости

«Сапёры Росгвардии в ходе инженерной разведки местности обнаружили самодельное взрывное устройство, примотанное к основанию одной из опор высоковольтной ЛЭП вблизи населённого пункта Донецкой Народной Республики», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Ранее стало известно, что спецназ Росгвардии в пригороде Мариуполя задержал бывшего украинского военнослужащего, который подозревается в пособничестве ВСУ.

Также российские силовики пресекли теракт против мирных жителей в Запорожской области, были задержаны три пособника Вооружённых сил Украины.

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