Росгвардия предотвратила взрыв на ЛЭП вблизи населённого пункта в ДНР
- РИА Новости
«Сапёры Росгвардии в ходе инженерной разведки местности обнаружили самодельное взрывное устройство, примотанное к основанию одной из опор высоковольтной ЛЭП вблизи населённого пункта Донецкой Народной Республики», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.
Ранее стало известно, что спецназ Росгвардии в пригороде Мариуполя задержал бывшего украинского военнослужащего, который подозревается в пособничестве ВСУ.
Также российские силовики пресекли теракт против мирных жителей в Запорожской области, были задержаны три пособника Вооружённых сил Украины.