Экс-разведчик СВР заявил, что Горбачёв игнорировал данные об агентах США в СССР
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«Я доподлинно знаю, что многие вещи, которые давались руководству (СССР), тогда игнорировались», — сказал он во время выступления на научно-популярном фестивале «Цифровая история».
По его словам, начиная с 1987 года докладывалась информация о наличии внутренних «проводников американской политики» в руководстве России.
Большинство этих сведений Горбачёв игнорировал, сказал Безруков, его слова приводит РИА Новости.
Как отмечал президент России Владимир Путин, представители спецслужб США в 1990-е годы присутствовали даже на некоторых предприятиях российского ядерного комплекса.
В середине 1990-х в России в качестве советников, официальных сотрудников правительства сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники ЦРУ США, рассказал он.