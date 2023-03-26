Экс-разведчик СВР заявил, что Горбачёв игнорировал данные об агентах США в СССР

Президент СССР Михаил Горбачёв в конце 1980-х игнорировал информацию разведки о наличии в советском руководстве американских агентов влияния. Руководитель страны принимал «волюнтаристские решения», пользуясь деградацией властных структур, заявил бывший разведчик-нелегал, полковник Службы внешней разведки в отставке, профессор МГИМО Андрей Безруков.

«Я доподлинно знаю, что многие вещи, которые давались руководству (СССР), тогда игнорировались», — сказал он во время выступления на научно-популярном фестивале «Цифровая история».

По его словам, начиная с 1987 года докладывалась информация о наличии внутренних «проводников американской политики» в руководстве России.

Большинство этих сведений Горбачёв игнорировал, сказал Безруков, его слова приводит РИА Новости.

Как отмечал президент России Владимир Путин, представители спецслужб США в 1990-е годы присутствовали даже на некоторых предприятиях российского ядерного комплекса.

В середине 1990-х в России в качестве советников, официальных сотрудников правительства сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники ЦРУ США, рассказал он.