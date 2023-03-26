Путин объяснил, почему не пристегнулся за рулём машины во время поездки по Мариуполю
- РИА Новости
Об этом он рассказал в эфире канала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».
«Единственное, что нарушили — это без пояса безопасности ездили. Но в таких условиях лучше не пристёгиваться, лучше иметь возможность быстро выйти из машины», — рассказал глава государства журналисту Павлу Зарубину.
19 марта Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь.
В рамках поездки он пообщался с местными жителями и осмотрел одну из квартир в новом доме.
Президент отметил, что приехал в город посмотреть, как идут восстановительные работы в новых российских регионах.