Узнать больше

Путин объяснил, почему не пристегнулся за рулём машины во время поездки по Мариуполю

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин признался, что во время поездки в Мариуполь ехал за рулём машины, не пристегнув ремень безопасности, чтобы можно было быстро покинуть автомобиль.
Путин объяснил, почему не пристегнулся за рулём машины во время поездки по Мариуполю
  • РИА Новости

Об этом он рассказал в эфире канала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Единственное, что нарушили — это без пояса безопасности ездили. Но в таких условиях лучше не пристёгиваться, лучше иметь возможность быстро выйти из машины», — рассказал глава государства журналисту Павлу Зарубину.

19 марта Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь.

В рамках поездки он пообщался с местными жителями и осмотрел одну из квартир в новом доме.

Президент отметил, что приехал в город посмотреть, как идут восстановительные работы в новых российских регионах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить