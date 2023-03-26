Путин объяснил, почему не пристегнулся за рулём машины во время поездки по Мариуполю

Президент России Владимир Путин признался, что во время поездки в Мариуполь ехал за рулём машины, не пристегнув ремень безопасности, чтобы можно было быстро покинуть автомобиль.

Об этом он рассказал в эфире канала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Единственное, что нарушили — это без пояса безопасности ездили. Но в таких условиях лучше не пристёгиваться, лучше иметь возможность быстро выйти из машины», — рассказал глава государства журналисту Павлу Зарубину.

19 марта Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь.

В рамках поездки он пообщался с местными жителями и осмотрел одну из квартир в новом доме.

Президент отметил, что приехал в город посмотреть, как идут восстановительные работы в новых российских регионах.