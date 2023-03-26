Путин заявил, что приехал в Мариуполь посмотреть на процесс восстановления новых регионов
- РИА Новости
Об этом глава государства сказал в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 24».
«Пора уже было посмотреть, приехать и посмотреть на примере Мариуполя, как идут восстановительные работы, что нужно сделать дополнительно», — поделился российский лидер.
Путин добавил, что новый жилой комплекс «Невский» в городе можно сравнивать с хорошими кварталами Москвы и Санкт-Петербурга.
19 марта Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь.
В рамках поездки в Мариуполь он пообщался с местными жителями и осмотрел одну из квартир в новом доме.
Он также осмотрел восстановленное здание Приазовского государственного технического университета.