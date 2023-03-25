Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал цифровизировать военкоматы.

Об этом он заявил в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.

Медведев призвал «привести» военкоматы «в чувство».

«Я недавно ездил в Петербург, смотрел, как происходит цифровизация военкоматов. Здесь уже многое делается. Надеюсь, что это будет удобно для всех, в том числе для призывников и для контрактников», — рассказал он.

Медведев также заявил, что специальная военная операция (СВО) на Украине обнажила некоторые проблемы в России.