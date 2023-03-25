Медведев призвал цифровизировать военкоматы
- РИА Новости
Об этом он заявил в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
Медведев призвал «привести» военкоматы «в чувство».
«Я недавно ездил в Петербург, смотрел, как происходит цифровизация военкоматов. Здесь уже многое делается. Надеюсь, что это будет удобно для всех, в том числе для призывников и для контрактников», — рассказал он.
Медведев также заявил, что специальная военная операция (СВО) на Украине обнажила некоторые проблемы в России.