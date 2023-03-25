Узнать больше

Медведев призвал цифровизировать военкоматы

Короткая ссылка
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал цифровизировать военкоматы.
Медведев призвал цифровизировать военкоматы
  • РИА Новости

Об этом он заявил в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.

Медведев призвал «привести» военкоматы «в чувство».

«Я недавно ездил в Петербург, смотрел, как происходит цифровизация военкоматов. Здесь уже многое делается. Надеюсь, что это будет удобно для всех, в том числе для призывников и для контрактников», — рассказал он.

Медведев также заявил, что специальная военная операция (СВО) на Украине обнажила некоторые проблемы в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить