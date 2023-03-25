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Медведев: СВО обнажила проблемы в России, отдельные институты оказались к ней не готовы

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Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что специальная военная операция (СВО) на Украине обнажила некоторые проблемы в России.
Медведев: СВО обнажила проблемы в России, отдельные институты оказались к ней не готовы
  • РИА Новости

«Отдельные институты к проведению СВО, конечно, оказались не в полной мере готовы. Бюрократия тоже, наверное, не в полной мере готова. Технологическая составляющая тоже не в полной мере готова», — заявил он.

По словам Медведева, военными комиссариатами «не занимались долгое время» и «пришла пора их привести в чувство».

21 декабря российский лидер Владимир Путин заявил, что проведённая в России частичная мобилизация выявила определённые проблемы, их нужно решать и выстраивать эту систему по-современному, заявил президент Владимир Путин.

В частности, по его словам, нужно модернизировать систему военкоматов.

Он также отметил, что боевые действия в ходе спецоперации на Украине показали вопросы, над которыми надо работать.

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