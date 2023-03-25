На левобережье Херсонской области отремонтируют более 100 учреждений культуры
- РИА Новости
Об этом сообщил министр культуры региона Александр Кузьменко.
«У нас 129 работающих учреждений. В основном все требуют как минимум поточного ремонта, а некоторые и капитального. Сейчас нам выделяют средства, чтобы быстро привести учреждения в соответствие», — цитирует его ТАСС.
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