На левобережье Херсонской области отремонтируют более 100 учреждений культуры

Власти Херсонской области планируют в течение года провести ремонт более 100 работающих учреждений культуры на левобережье Днепра.

Об этом сообщил министр культуры региона Александр Кузьменко.

«У нас 129 работающих учреждений. В основном все требуют как минимум поточного ремонта, а некоторые и капитального. Сейчас нам выделяют средства, чтобы быстро привести учреждения в соответствие», — цитирует его ТАСС.

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