Личные данные пользователей ChatGPT утекли в сеть после сбоя

Личные данные пользователей чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT утекли в сеть.

Об этом сообщила компания-разработчик OpenAI.

«Некоторые пользователи могли видеть имена и фамилии других активных пользователей, а также их адреса электронной почты, платёжные адреса, последние четыре цифры кредитных карт и их сроки действия», — говорится в заявлении.

По данным компании, утечка данных затронула около 1,2% подписчиков ChatGPT.

Ранее руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты России Вадим Виноградов в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал новость о том, что правительство поддержало концепцию проекта об уголовном наказании за утечку персональных данных.