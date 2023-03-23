В России предупредили о новой схеме мошенничества с кражей паролей от электронной почты

В «Лаборатории Касперского» заявили об обнаружении новой фишинговой схемы, которая использует серверы SharePoint для кражи логинов и паролей от почтовых аккаунтов, включая Yahoo!, AOL, Outlook, Office 365.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Схема нацелена на сотрудников компаний по всему миру. Злоумышленники распространяют фишинговые ссылки от имени SharePoint — программы для организации совместной работы, которые обходят спам-фильтры.

Всего за прошедшую зиму специалисты выявили более 1,6 тыс. подобных писем.

Эта фишинговая схема опасна тем, что уведомления приходят от имени легитимного сервиса настоящей компании. В «Лаборатории Касперского» посоветовали пользователям быть внимательными и не открывать файлы от незнакомых людей.

Ранее руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты России Вадим Виноградов в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал новость о том, что правительство поддержало концепцию проекта об уголовном наказании за утечку персональных данных.