Мишустин заявил о намерении правительства помочь в реконструкции номеров в отелях

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство поможет построить и реконструировать 27,5 тыс. номеров в отелях.

Как сообщает РИА Новости, он отметил, что на эти цели будет направлено 5 млрд рублей.

«Конечно, в поездках туристы хотят останавливаться в комфортных, хороших, качественных и безопасных отелях, причем по доступным и разумным целям. Для этого поможем бизнесу построить и реконструировать 27,5 тыс. номеров в гостиницах не ниже трёх звезд, на такие цели в текущем году направим свыше 5 млрд рублей», — заявил премьер.

По его словам, данный процесс будет осуществляться в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», чтобы сохранить низкую ставку почти для 90 проектов по программе льготного кредитования строительства гостиниц в 33 российских регионах.

Ранее руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов рассказал, что среди россиян появился спрос на качественный туристический сервис внутри страны.