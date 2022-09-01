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Экономист Цыганов отметил, что рост туротрасли в стране будет зависеть от уровня сервиса

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Руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов рассказал, что среди россиян появился спрос на качественный туристический сервис внутри страны.
Экономист Цыганов отметил, что рост туротрасли в стране будет зависеть от уровня сервиса
  • РИА Новости

Российские граждане объективно стали больше путешествовать по России, и это рождает спрос не только на традиционный пляжный отдых, но и на возрождение экскурсионных туристских маршрутов по Золотому кольцу, балтийскому побережью Санкт-Петербурга и Выборга, Дагестану и Чечне, речных круизов и пеших походов, сообщил Цыганов в разговоре с ИА REGNUM.

«Растёт спрос на автопутешествия и маршруты выходного дня. А это не только природные красоты, но и инфраструктура, причём оценивать её будут привыкшие к качеству жители России. Поэтому продолжение роста внутрироссийского рынка туризма будет зависеть от оценки его качества потребителями и уровня конкуренции со стороны иных предложений», — заявил эксперт.

Ранее, как сообщает ФАН, депутат Госдумы Тамара Фролова высказалась о программе туристического кешбэка.

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