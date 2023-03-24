Роспотребнадзор: сибирская язва у пациентов в Подмосковье не подтвердилась

Сибирская язва у пациентов в Подмосковье по результатам лабораторных исследований не подтвердилась.

Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«В ходе лабораторных исследований образцов крови двух пациентов, поступивших в лечебные учреждения Подмосковья с подозрением на сибирскую язву, возбудитель указанного заболевания не выявлен», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее стало известно, что в Чувашии госпитализированы два пациента с сибирской язвой.

22 марта Роспотребнадзор заявил о подозрении на сибирскую язву у пациента в Московской области, прибывшего в этот регион из Чувашии.