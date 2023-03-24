Нутрициолог Ковылкина дала рекомендации желающим похудеть
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Повышенный аппетит — не редкость после тренировок, как и переедание, поскольку иногда после занятий спортом человек съедает больше обычного из-за голода, объяснила она РИАМО.
«Одними тренировками сложно снизить вес. Важную роль здесь играет питание. Для этого не нужно сидеть на диетах. Важно, чтобы еда была вкусной, разнообразной, сбалансированной и в умеренном количестве», — уточнила Ковылкина.
Создавая умеренный дефицит потребляемых калорий, можно снизить вес безопасно, комфортно и даже без тренировок, заключила нутрициолог.
Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что для того, чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.