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Нутрициолог Ковылкина дала рекомендации желающим похудеть

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Нутрициолог Оксана Ковылкина напомнила, что для похудения важен дефицит калорий и регулярные физические нагрузки.
Нутрициолог Ковылкина дала рекомендации желающим похудеть
  • Gettyimages.ru
  • © Henrik Sorensen

Повышенный аппетит — не редкость после тренировок, как и переедание, поскольку иногда после занятий спортом человек съедает больше обычного из-за голода, объяснила она РИАМО.

«Одними тренировками сложно снизить вес. Важную роль здесь играет питание. Для этого не нужно сидеть на диетах. Важно, чтобы еда была вкусной, разнообразной, сбалансированной и в умеренном количестве», — уточнила Ковылкина.

Создавая умеренный дефицит потребляемых калорий, можно снизить вес безопасно, комфортно и даже без тренировок, заключила нутрициолог.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что для того, чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.

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