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Песков: Путин старается обеспечить многообразие источников информации

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что лидер России Владимир Путин всегда старается обеспечить многообразие источников информации, особенно по темам, которые держит под контролем. Об этом он сказал, комментируя поездку Путина в Мариуполь.
Песков: Путин старается обеспечить многообразие источников информации
  • РИА Новости

«Здесь я с вами абсолютно не соглашусь. Это нельзя назвать новым стилем Путина. Путин всегда старается обеспечить себе многообразие источников информации, и особенно по тем темам, которые он держит под своим личным контролем», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что поездка российского лидера Владимира Путина в Мариуполь была экспромтом.

В рамках поездки в Мариуполь президент России пообщался с местными жителями и осмотрел одну из квартир в новом доме.

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