Песков: Путин старается обеспечить многообразие источников информации
- РИА Новости
«Здесь я с вами абсолютно не соглашусь. Это нельзя назвать новым стилем Путина. Путин всегда старается обеспечить себе многообразие источников информации, и особенно по тем темам, которые он держит под своим личным контролем», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что поездка российского лидера Владимира Путина в Мариуполь была экспромтом.
В рамках поездки в Мариуполь президент России пообщался с местными жителями и осмотрел одну из квартир в новом доме.