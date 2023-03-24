«Аэрофлот» увеличил пассажиропоток на 6,3% в феврале
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«Общий объём перевозок составил 3 млн пассажиров, увеличившись на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года... Пассажиропоток авиакомпании «Аэрофлот» увеличился на 21,3% и составил 1,5 млн пассажиров», — говорится в заявлении.
Президент России Владимир Путин 17 марта поздравил «Аэрофлот» с юбилеем компании, подчеркнув её вклад в развитие государства.
Гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский ранее заявил, что парк компании к 2030 году будет на 70% состоять из российских самолётов.
По его словам, первый импортозамещённый МС-21 планируется к поставке в IV квартале 2024 года.