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«Аэрофлот» увеличил пассажиропоток на 6,3% в феврале

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Группа «Аэрофлот» в феврале увеличила пассажиропоток на 6,3% — до 3 млн пассажиров, сообщили в компании.
«Аэрофлот» увеличил пассажиропоток на 6,3% в феврале
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Общий объём перевозок составил 3 млн пассажиров, увеличившись на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года... Пассажиропоток авиакомпании «Аэрофлот» увеличился на 21,3% и составил 1,5 млн пассажиров», — говорится в заявлении.

Президент России Владимир Путин 17 марта поздравил «Аэрофлот» с юбилеем компании, подчеркнув её вклад в развитие государства.

Гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский ранее заявил, что парк компании к 2030 году будет на 70% состоять из российских самолётов.

По его словам, первый импортозамещённый МС-21 планируется к поставке в IV квартале 2024 года.

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