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Путин поздравил «Аэрофлот» с юбилеем компании

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Президент России Владимир Путин поздравил «Аэрофлот» с юбилеем компании, подчеркнув её вклад в развитие государства.
Путин поздравил «Аэрофлот» с юбилеем компании
  • РИА Новости

«Поздравляю вас со знаменательным событием — 100-летием компании... Многие поколения аэрофлотовцев внесли поистине уникальный вклад в развитие страны», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин напомнил, что компания открывала перспективные воздушные маршруты, участвовала в освоении Арктики и других территорий, а также ставила «на крыло» новую технику.

Глава государства назвал «Аэрофлот» крупнейшим авиахолдингом России и отметил высокую квалификацию его специалистов.

«Мы всегда будем помнить о мужестве пилотов, других работников гражданской авиации, проявленном ими в годы Великой Отечественной войны», — добавил он.

Гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский ранее заявил, что парк компании к 2030 году будет на 70% состоять из российских самолётов.

По его словам, первый импортозамещённый МС-21 планируется к поставке в IV квартале 2024 года.

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